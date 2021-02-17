Юрий Грымов и Лолита убрали снег у театра «Модерн»

Режиссер Юрий Грымов, певица Лолита Милявская и все сотрудники театра «Модерн» взялись за лопаты, чтобы расчистить от снега вход в театр. Видео и фото уборки снега художественный руководитель театра выложил в свой Instagram. Пост он сопроводил обращением к Управе Басманного района столицы.

«Вот давайте, ВЫ будете играть на сцене, а мы будем убирать снег!» - написал режиссер.

Он также настоятельно попросил чиновников обратить внимание на проблему, так как вся труппа театра и Лолита Милявская, которая играет в главной роли премьерного спектакля «Женитьба», была вынуждена убирать снег.

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Фото: Instagram/yuri_grymov
ТЕГИ:ЖКХЛолитаЮрий Грымов
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