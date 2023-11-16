Юрий Башмет возглавил новый молодежный оркестр
Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет возглавил ещё один музыкальный коллектив, на этот раз Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр, сообщает «Российская газета».
Музыкальный коллектив был возрожден после роспуска в 2008 году. Его первый концерт пройдет в Москве, 20 ноября, на Основной сцене Малого театра. За дирижерский пульт встанет сам маэстро Башмет. В программе заявлены произведения Петра Чайковского и Рихарда Штрауса.
В составе нового оркестра около 100 исполнителей из России и Белоруссии, которые были отобраны в ходе конкурсного прослушивания. После концерта в российской столице выступление коллектива пройдет в Минске.
Ранее Юрий Башмет объявил о переносе всех заграничных концертов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru