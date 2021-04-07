Ургант пошутил о проверке песни Манижи Следственным комитетом
Проверка Следственного комитета РФ поможет певице Маниже, которая представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», пошутил телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала.
Ранее стало известно, что столичный СК начал проверку песни артистки Russian Woman. АНО «Ветеранские вести» обратилась к следователям с просьбой проверить композицию на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.
Как объяснил Ургант, СК обязан был отреагировать на обращение и начать проверку. Ведущий пошутил, что это лишь поможет Маниже.
«Сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на "Евровидении" исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», — высказался Ургант.
Кроме того, шоумен предложил «подстраховаться», отправив композицию в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор и проверив ее по базе ГИБДД.
Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа с песней Russian Woman выступит в первом полуфинале песенного турнира 18 мая.
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