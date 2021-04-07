Ургант пошутил о проверке песни Манижи Следственным комитетом

Ранее стало известно, что столичный СК начал проверку песни артистки Russian Woman. АНО «Ветеранские вести» обратилась к следователям с просьбой проверить композицию на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Как объяснил Ургант, СК обязан был отреагировать на обращение и начать проверку. Ведущий пошутил, что это лишь поможет Маниже.

«Сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на "Евровидении" исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», — высказался Ургант.

Кроме того, шоумен предложил «подстраховаться», отправив композицию в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор и проверив ее по базе ГИБДД.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа с песней Russian Woman выступит в первом полуфинале песенного турнира 18 мая.

