Юра Борисов стал победителем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

При этом Борисов разделил победу с американским актером Кираном Калкиным, сыгравшем в драме «Настоящая боль» режиссера Джесси Айзенберга.

Награду за лучшую женскую роль премии получила актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». Сама картина забрала приз в номинации «Лучший фильм».

Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн, который также снимался в «Аноре», сыграет во втором сезоне телесериала Amazon «Мистер и миссис Смит». Он воплотит образ мистера Смита, напоминает «Радиоточка НСН».

