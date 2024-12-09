Юра Борисов стал победителем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Российский актер Юра Борисов получил награду премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Об этом сообщает журнал «Variety».
При этом Борисов разделил победу с американским актером Кираном Калкиным, сыгравшем в драме «Настоящая боль» режиссера Джесси Айзенберга.
Награду за лучшую женскую роль премии получила актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в «Аноре». Сама картина забрала приз в номинации «Лучший фильм».
Ранее сообщалось, что российский актер Марк Эйдельштейн, который также снимался в «Аноре», сыграет во втором сезоне телесериала Amazon «Мистер и миссис Смит». Он воплотит образ мистера Смита, напоминает «Радиоточка НСН».
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