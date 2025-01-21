Юра Борисов получил номинацию на премию Vancouver Film Critics Circle

Российский актер Юра Борисов получил номинацию на престижную премию Ванкуверского кружка кинокритиков (Vancouver Film Critics Circle) за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Уточняется, что в той же номинации также представлены актеры Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Сам фильм представлен на премии в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий». Шон Бейкер стал номинантом, как лучший режиссер, а Майки Мэдисон получила номинацию за лучшую женскую роль.

Ранее сообщалось, что Борисов попал в список номинантов на престижную премию BAFTA. Церемония вручения наград состоится 16 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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