Юра Борисов поделился эмоциями после своей номинации на «Оскар»

Актер Юра Борисов в эфире американского телевидения поделился эмоциями от своей номинации на премию «Оскар».

По словам артиста, его реакция на событие была переполнена чувствами. Он отметил, что сначала был поражен, так как его имя назвали первым, а его жена начала громко кричать и плакать от радости. Борисов признался, что после этого не слышал другие номинации, так как весь его фокус был на реакции супруги.

Юру Борисова номинировали на премию «Оскар»

Фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале, номинирован на шесть премий «Оскар».

Картина режиссера Шона Бэйкера представлена в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». На награды также претендуют исполнители главных ролей: Майки Мэдисон в номинации «Лучшая актриса» и Юра Борисов, заявленный как «Лучшая роль второго плана».

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 2 марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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