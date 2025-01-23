Юра Борисов поделился эмоциями после своей номинации на «Оскар»

Актер Юра Борисов в эфире американского телевидения поделился эмоциями от своей номинации на премию «Оскар».

По словам артиста, его реакция на событие была переполнена чувствами. Он отметил, что сначала был поражен, так как его имя назвали первым, а его жена начала громко кричать и плакать от радости. Борисов признался, что после этого не слышал другие номинации, так как весь его фокус был на реакции супруги.