Юра Борисов поделился эмоциями после своей номинации на «Оскар»
Актер Юра Борисов в эфире американского телевидения поделился эмоциями от своей номинации на премию «Оскар».
По словам артиста, его реакция на событие была переполнена чувствами. Он отметил, что сначала был поражен, так как его имя назвали первым, а его жена начала громко кричать и плакать от радости. Борисов признался, что после этого не слышал другие номинации, так как весь его фокус был на реакции супруги.
Фильм «Анора», получивший «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале, номинирован на шесть премий «Оскар».
Картина режиссера Шона Бэйкера представлена в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». На награды также претендуют исполнители главных ролей: Майки Мэдисон в номинации «Лучшая актриса» и Юра Борисов, заявленный как «Лучшая роль второго плана».
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 2 марта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Критики оценили шансы Борисова на «Оскар» как высокие
- Суд в Сиэтле приостановил указ Трампа об ограничении гражданства
- Юра Борисов поделился эмоциями после своей номинации на «Оскар»
- Авторынок России ожидает снижение и рост цен в 2025 году
- Цены на нефть снизились после заявлений Трампа о просьбе к ОПЕК
- Депутат Новиков: Трамп завысил число жертв во время ВОВ в два раза
- Алаудинов выписался из госпиталя
- Два ребенка в тяжелом состоянии после ДТП в Волгоградской области
- Трамп снова заявил о желании встретиться с Путиным для обсуждения Украины
- Трамп заявил о готовности работать с Китаем по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru