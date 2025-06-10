Юра Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера

Российский актер Юра Борисов сыграет главную роль в фильме «Деннис» британки Эмили Мортимер. Об этом пишет Deadline.

Лента станет режиссерским дебютом Мортимер, известной в качестве актрисы. Кинематографист также написала сценарий к картине.

«Фильм... рассказывает о британской студентке... и русском поэте (Борисов), которые влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов», - отмечает издание.

Роль студентки сыграет Элисон Оливер.

Ранее СМИ сообщили, что Борисов может сняться в одной из главных ролей в фильме режиссера Луки Гуаданьино Artificial, посвященном основателям компании OpenAI, напоминает РЕН ТВ.

