Юра Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера
Российский актер Юра Борисов сыграет главную роль в фильме «Деннис» британки Эмили Мортимер. Об этом пишет Deadline.
Лента станет режиссерским дебютом Мортимер, известной в качестве актрисы. Кинематографист также написала сценарий к картине.
«Фильм... рассказывает о британской студентке... и русском поэте (Борисов), которые влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов», - отмечает издание.
Роль студентки сыграет Элисон Оливер.
Ранее СМИ сообщили, что Борисов может сняться в одной из главных ролей в фильме режиссера Луки Гуаданьино Artificial, посвященном основателям компании OpenAI, напоминает РЕН ТВ.
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