Юра Борисов и Евгений Цыганов стали лауреатами премии «Ника»

На 38-й церемонии вручения кинопремии «Ника» Юра Борисов стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Кончится лето».

Евгений Цыганов также получил награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за исполнение роли в экранизации «Мастера и Маргариты».

Юлия Снигирь удостоилась премии «Ника» за лучшую женскую роль

Премия «Ника», учрежденная в 1987 году, остается одной из главных наград в российской кинематографии.

Победителей в основных номинациях определяет Академия кинематографических искусств, в которую входят более 500 профессионалов отрасли, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НаградыПремияАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры