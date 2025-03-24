Юлия Снигирь удостоилась премии «Ника» за лучшую женскую роль
Юлия Снигирь стала победителем Национальной кинематографической премии «Ника» в номинации лучшая женская роль за исполнение роли Маргариты в фильме «Мастер и Маргарита». Об этом стало известно по итогам церемонии вручения наград, состоявшейся 24 марта в Москве.
Фильм «Мастер и Маргарита» также был номинирован в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль».
Премия «Ника», учрежденная в 1987 году, остается одной из главных наград в российской кинематографии.
Победителей в основных номинациях определяет Академия кинематографических искусств, в которую входят более 500 профессионалов отрасли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru