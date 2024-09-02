Упавший со сцены актер Маккеллен не исключил, что снова сыграет Гэндальфа

Британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен заявил, что не намерен завершать карьеру после падения со сцены. Об этом сообщает New Musical Express.

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По его словам, он будет играть до тех пор, пока его «ноги, лёгкие и голова продолжают работать».

Маккеллен также подчеркнул, что может вернуться к роли волшебника Гэндальфа в спин-оффе «Властелин колец: Охота на Голлума».

«Я не позволю никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, если это будет зависеть от меня», - заключил актёр.

Ранее 85-летний Маккеллен упал со сцены и повредил запястье и шею, после чего отказался от участия в театральном туре, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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