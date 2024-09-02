Упавший со сцены актер Маккеллен не исключил, что снова сыграет Гэндальфа
Британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен заявил, что не намерен завершать карьеру после падения со сцены. Об этом сообщает New Musical Express.
По его словам, он будет играть до тех пор, пока его «ноги, лёгкие и голова продолжают работать».
Маккеллен также подчеркнул, что может вернуться к роли волшебника Гэндальфа в спин-оффе «Властелин колец: Охота на Голлума».
«Я не позволю никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, если это будет зависеть от меня», - заключил актёр.
Ранее 85-летний Маккеллен упал со сцены и повредил запястье и шею, после чего отказался от участия в театральном туре, пишут «Известия».
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- Упавший со сцены актер Маккеллен не исключил, что снова сыграет Гэндальфа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru