Мел Гибсон подтвердил планы снять пятую часть «Смертельного оружия»

По его словам, это будет, своего рода, дань памяти скончавшемуся в 2021 году режиссёру Ричарду Доннеру, снявшему первые четыре фильма.

«Ричард был моим хорошим другом. Он, как бы, поручил мне нести флаг, так что для меня будет честью снять «Смертельное оружие 5»... Я с нетерпением жду этого», - отметил Гибсон.

Таким образом, актёр не только вернётся к роли полицейского Мартина Риггса, но и займёт режиссёрское кресло. Роль его напарника Роджера Мёртоу в предыдущих четырёх фильмах сыграл Дэнни Гловер.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино отложил съемки нового фильма «Кинокритик», который должен был стать десятым в карьере кинематографиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

