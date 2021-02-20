Уникальная мультимедиа-выставка о знаменитом художнике пройдёт по всей России

Первая в истории мультимедийная экспозиция, посвященная уникальному русскому живописцу пройдёт во всех 23 исторических парках «Россия-Моя история». Она расскажет о жизни и творчестве знаменитого самарского художника Григория Журавлева.

Экспозиция откроет годовой цикл памятных мероприятий и представит с помощью видеопроекций и интерактивных стендов редкие документальные материалы о мастере. Благодаря кропотливой работе сотрудников музея П.В. Алабина и проекта «Россия-Моя история» посетители смогут увидеть до конца года под одной крышей выдающиеся произведения Журавлёва из главных российских коллекций.

Центральным экспонатом станет купольная проекция, в которой представят впервые недавно обнаруженные и ранее не известные графические работы художника.

По словам руководителя Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Ивана Есина, Григорий Журавлёв явил собой пример веры, силы духа, исключительного мужества, самопожертвования и таланта.

«Рассказ широкой аудитории о произведениях этого художника, несомненно, послужит укреплению нравственных ценностей в российском обществе. Мы с коллегами поддержали самарскую инициативу и в феврале одновременно начнём показ выставки в Омске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а в течение года продемонстрируем её и во многих других регионах страны», - рассказал Есин.

Григорий Журавлёв (1860 – 1916 гг.) родился в крестьянской семье в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии Российской империи, ныне - Нефтегорского района Самарской области. С момента появления на свет у него оказались атрофированы руки и ноги.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах, при этом, обладая каллиграфическим почерком. По просьбе соседей он составлял прошения в различные учреждения.

В своём творчестве Григорий Журавлёв писал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков. Участвовал в строительстве, украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в родном селе.

В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлёва. Его творения представлены, в частности, в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом.

