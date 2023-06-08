Уникальная фотовыставка «Жизнь как кино» откроется в Галерее Люмьер

Более тридцати коллекционных фотографий зарубежных и советских авторов войдут в экспозицию выставки «Жизнь как кино». Она откроется 9 июня в Галерее Люмьер на Большой Полянке и продлится до 3 сентября 2023 года. Это совместный проект Галереи и компании MR Group, посвященный стилю и эстетике Art Deco.

Как рассказали организаторы, в экспозицию «Жизнь как кино» включены работы таких культовых мэтров американской фотошколы как Шейла Мецнер, Гарольд Файнстайн, Эллиотт Эрвитт. На них запечатлены архитектурные прорывы второй четверти XX века – монументальные небоскребы Крайслер и Эмпайр-стейт-билдинг. Отдельное место отведено снимкам советского фотографа Николая Драчинского. Во время командировок в США в 1960-е годы он активно снимал расцвет архитектуры Art Deco и ландшафты Нью-Йорка.

Великолепие стиля нашло своё яркое выражение и в кинематографе, когда экранные герои в изящных нарядах, вели роскошный образ жизни в интерьерах Art Deco. На выставке представлены портреты актёров «золотого века Голливуда» – Вивьен Ли, Чарли Чаплина, Фрэнка Синатры, Греты Гарбо, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Кэри Гранта и Ингрид Бергман. В состав проекта вошла и серия репортажных кадров со съемок такой классики кинематографа как «Унесённые ветром» (1939), «Великий диктатор» (1940), «Джокер» (1957) и трилогии «Крестный Отец».

Кураторы выставки отмечают, что в проекте задействованы авторские фотографические отпечатки ограниченного тиража из коллекции Галереи Люмьер, а также экспонаты из частных коллекций. Выставка «Жизнь как кино» стала дебютной партнерской интеграцией Галереи и девелопера. В частности, после завершения проекта ряд экспонатов передадут MR Group и Level Group. Уникальные фотографии будут размещены в лобби жилого комплекса «Павелецкая Сити», 9 башен которого названы в честь голливудских звезд ХХ века.