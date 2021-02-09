Юморист Винокур заявил о необходимости дотаций для артистов
Российский юморист Владимир Винокур сообщил, что находящиеся на государственной службе артисты должны получать финансовую помощь, передает «Говорит Москва».
«И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации. <…> Если это частные какие-то или фонды… Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — сказал юморист.
Какую сумму должны получать артисты, Винокур затруднился ответить.
Ранее основатель коллектива «Хор Турецкого» в эфире НСН призвал артистов потерпеть действующие на фоне пандемии ограничения.
«Я, конечно, понимаю, что артистам не хватает сейчас работы, но надо потерпеть, дорогие друзья, это не навсегда. Безопасность в первую очередь», – сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Юморист Винокур заявил о необходимости дотаций для артистов
- Биткоин побил рекорд, превысив 46 тысяч долларов
- МИД России: тема Навального не касается ни ЕС, ни Испании
- Составлен список наиболее востребованных у россиян врачей
- В Белом доме объяснили, почему Байден позвонил Путину в числе первых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru