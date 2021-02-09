Юморист Винокур заявил о необходимости дотаций для артистов

Российский юморист Владимир Винокур сообщил, что находящиеся на государственной службе артисты должны получать финансовую помощь, передает «Говорит Москва».

«И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации. <…> Если это частные какие-то или фонды… Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — сказал юморист.