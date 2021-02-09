Юморист Винокур заявил о необходимости дотаций для артистов

Российский юморист Владимир Винокур сообщил, что находящиеся на государственной службе артисты должны получать финансовую помощь, передает «Говорит Москва».

«И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации. <…> Если это частные какие-то или фонды… Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — сказал юморист.

Правительство РФ выделило цирковым артистам более 130 млн рублей

Какую сумму должны получать артисты, Винокур затруднился ответить.

Ранее основатель коллектива «Хор Турецкого» в эфире НСН призвал артистов потерпеть действующие на фоне пандемии ограничения.

«Я, конечно, понимаю, что артистам не хватает сейчас работы, но надо потерпеть, дорогие друзья, это не навсегда. Безопасность в первую очередь», – сказал он.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:КультураВладимир Винокур
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