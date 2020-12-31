Правительство РФ выделило цирковым артистам более 130 млн рублей

Российское правительство выделило на поддержку артистов цирка более 130 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росгосцирка.

По данным государственной компании, выделенные средства пойдут на поддержку сотрудников циркового конвейера, оставшихся без работы в период пандемии коронавируса.

Уточняется, что до 31 декабря включительно всем работникам Росгосцирка будет направлена единовременная выплата в размере от 70 до 90 тысяч рублей.

Между тем, глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Новым годом и Рождеством. Как отметил премьер-министр, год был непростой, но показал, что россияне могут преодолеть любые трудности. Кроме того, Мишустин пожелал гражданам здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего, сообщает «Свободная пресса».

