«С китайцами всегда трудно»: Почему российское кино «не заходит» в Китай
Китайцы научились прагматичности у американской киноиндустрии, и для выхода на кинорынок КНР нужны большие деньги, рассказала НСН главный редактор журнала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Успех российских телепроектов на китайском рынке будет зависеть от объемов вливаний с российской стороны в эту продукцию, заявила в беседе с НСН главный редактор журнала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Медиахолдинг «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) в прошлом году сократил на 15% международную дистрибуцию своего контента в Казахстан из-за нового местного законодательства, при этом увеличив продажи в Белоруссию и Грузию — на 25% и 30% соответственно, говорится в докладе, размещенном на сайте ВГТРК. В то же время, при работе на азиатском направлении компании мешают санкционные риски: в Японии и Южной Корее отменяются показы уже проданного контента, а Китай и вовсе заморозил закупки.
Ромодановская подчеркнула, что не обладает всей полной информацией о продажах ВГТРК.
«Международные продажи, особенно в Азию, это, как правило, закрытая информация. В её достоверности я не уверена. Иногда производители и дистрибьюторы делятся ею в целях пиара. Информации из независимых источников на рынке нет», - отметила эксперт.
Говоря о сотрудничестве с Китаем, она рассказала, что с этим рынком всегда было трудно работать.
«Китай - вообще очень сложный рынок. С китайскими партнерами бывает очень сложно договориться. Совсем не всегда, когда они говорят «да», это означает реальное «да». Предположу, что во время визита в КНР главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой было дано много обещаний. Но на самом деле китайцы очень прагматичные и у них уже большой опыт работы с американской киноиндустрией. Поэтому, я считаю, успех российских телепроектов на китайском рынке будет зависеть от объемов вливаний с российской стороны в эту продукцию. И если не будет этих вливаний, то и никаких продаж не будет. Китайский рынок, пожалуй, самая непонятная территория. Ориентироваться на одни заявления я бы не стала, потому что они решают какие-то свои пиар-задачи. С китайцами трудно было работать ещё лет 30 назад, задолго до введения санкций. А сейчас они стали настоящими монстрами рынка», - добавила Ромодановская.
Ранее российский фильм «Холоп» получил не только продолжение в России, но и даже адаптированные версии в других странах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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