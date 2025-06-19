Успех российских телепроектов на китайском рынке будет зависеть от объемов вливаний с российской стороны в эту продукцию, заявила в беседе с НСН главный редактор журнала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Медиахолдинг «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) в прошлом году сократил на 15% международную дистрибуцию своего контента в Казахстан из-за нового местного законодательства, при этом увеличив продажи в Белоруссию и Грузию — на 25% и 30% соответственно, говорится в докладе, размещенном на сайте ВГТРК. В то же время, при работе на азиатском направлении компании мешают санкционные риски: в Японии и Южной Корее отменяются показы уже проданного контента, а Китай и вовсе заморозил закупки.