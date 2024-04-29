Театр сатиры сообщил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Зои Зелинской

«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», - заявили в театре.

Информации о причине смерти актрисы нет. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Зелинская родилась 8 декабря 1929 года. В Театре сатиры проработала 70 лет. В кино актриса дебютировала в 1956 году с эпизодической роли в комедии «Карнавальная ночь».

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