Театр сатиры сообщил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Зои Зелинской
Народная артистка России Зоя Зелинская умерла в возрасте 94 лет, сообщила агентству РИА Новости пресс-служба московского Театра сатиры.
«Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», - заявили в театре.
Информации о причине смерти актрисы нет. О дате и месте прощания будет объявлено позже.
Зелинская родилась 8 декабря 1929 года. В Театре сатиры проработала 70 лет. В кино актриса дебютировала в 1956 году с эпизодической роли в комедии «Карнавальная ночь».
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