Умер экс-участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко
Журналист Владислав Бачуров в своём Telegram-канале сообщил о смерти бывшего участника групп «Машина времени» и «Земляне» Юрия Ильченко.
Российскому музыканту было 70 лет. Причина смерти Ильченко не уточняется.
«Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь всё наголо сбрить», - написал журналист.
Бачуров процитировал песню «Машины времени» «Кого ты хотел удивить». Существует версия, что она была посвящена Ильченко.
Ранее в Санкт-Петербурге за день до своего 52-летия умер вокалист и гитарист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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