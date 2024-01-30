Умер экс-участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко

Журналист Владислав Бачуров в своём Telegram-канале сообщил о смерти бывшего участника групп «Машина времени» и «Земляне» Юрия Ильченко.

Основатель группы Boney M Франк Фариан умер в возрасте 82 лет

Российскому музыканту было 70 лет. Причина смерти Ильченко не уточняется.

«Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь всё наголо сбрить», - написал журналист.

Бачуров процитировал песню «Машины времени» «Кого ты хотел удивить». Существует версия, что она была посвящена Ильченко.

Ранее в Санкт-Петербурге за день до своего 52-летия умер вокалист и гитарист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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