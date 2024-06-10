Умерла звезда греческой версии «Моей прекрасной няни» Деспина Стилианопулу
Сыгравшая в греческой версии сериала «Моя прекрасная няня» актриса Деспина Стилианопулу умерла в возрасте 91 года. Об этом написала в соцсетях племянница артистки Анна.
«Наша любимая сестра, тетя и бабушка Деспина Стилианопулу мирно скончалась в окружении своей семьи», — сообщила она.
Стилианопулу снималась в кино с 1960-х годов и сыграла в десятках фильмов и нескольких комедийных сериалах. В 2003-2005-е актриса снялась в греческой версии американского ситкома «Няня».
Ранее стало известно о смерти звезды российской адаптации сериала Анастасии Заворотнюк, актрисе было 53 года, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru