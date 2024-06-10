Умерла звезда греческой версии «Моей прекрасной няни» Деспина Стилианопулу

«Наша любимая сестра, тетя и бабушка Деспина Стилианопулу мирно скончалась в окружении своей семьи», — сообщила она.

Стилианопулу снималась в кино с 1960-х годов и сыграла в десятках фильмов и нескольких комедийных сериалах. В 2003-2005-е актриса снялась в греческой версии американского ситкома «Няня».

Ранее стало известно о смерти звезды российской адаптации сериала Анастасии Заворотнюк, актрисе было 53 года, напоминает Ura.ru.

