Умерла актриса из сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль

Отмечается, что в последние недели артистка, которая долгое время боролась с раком молочной железы, находилась в частном госпитале в Стамбуле.

Фатма Каранфиль родилась в Эскишехире, снималась в кино с конца 1960-х годов. В 1990-е у актрисы обнаружили рак молочной железы, Каранфиль удалось побороть болезнь и вернуться на съемочную площадку в 2001 году.

Артистка снялась в нескольких десятках проектов, в том числе «Забудь мое имя», «Запретная любовь», «Никто не знает», а также в сериале «Великолепный век», пишет 360.ru.

