Умерла жена Фрэнсиса Форда Копполы

По данным агентства, женщина ушла из жизни в своем доме в штате Калифорния. Причина смерти не называется.

Элинор Коппола (в девичестве Нил) родилась в 1936 году в Лос-Анджелесе, получила степень в области прикладного дизайна в Калифорнийском университете. Режиссер много лет работала в документальном кино, в частности, среди ее проектов фильм «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» о создании ленты супруга «Апокалипсис сегодня». Кроме того, Элинор Коппола сняла художественные фильмы «Париж подождет» и «Любовь, любовь, любовь».

