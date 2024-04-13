Умерла жена Фрэнсиса Форда Копполы
Режиссер Элинор Коппола, супруга американского кинематографиста Фрэнсиса Форда Копполы, умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на семью.
По данным агентства, женщина ушла из жизни в своем доме в штате Калифорния. Причина смерти не называется.
Элинор Коппола (в девичестве Нил) родилась в 1936 году в Лос-Анджелесе, получила степень в области прикладного дизайна в Калифорнийском университете. Режиссер много лет работала в документальном кино, в частности, среди ее проектов фильм «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографиста» о создании ленты супруга «Апокалипсис сегодня». Кроме того, Элинор Коппола сняла художественные фильмы «Париж подождет» и «Любовь, любовь, любовь».
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