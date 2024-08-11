Умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова

Причина смерти не называется. Пресс-служба театра заявила, что уход актрисы из жизни является огромным горем.

Шестакова снялась в 16 фильмах и сериалах. Она исполнила роли в «Сватах» и других популярных проектах.

В июле в возрасте 83 лет умерла народная артистка России Любовь Стриженова. Причиной смерти стал инсульт, отмечает «Радиоточка НСН».

