Умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова

Народная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщили в Севастопольском театре драмы имени Луначарского.

Звезда «Зачарованных» и «Беверли Хиллз» Шеннен Доэрти умерла в 53 года

Причина смерти не называется. Пресс-служба театра заявила, что уход актрисы из жизни является огромным горем.

Шестакова снялась в 16 фильмах и сериалах. Она исполнила роли в «Сватах» и других популярных проектах.

В июле в возрасте 83 лет умерла народная артистка России Любовь Стриженова. Причиной смерти стал инсульт, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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