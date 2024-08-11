Умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова
11 августа 202413:54
Народная артистка России Людмила Шестакова умерла на 68-м году жизни, сообщили в Севастопольском театре драмы имени Луначарского.
Причина смерти не называется. Пресс-служба театра заявила, что уход актрисы из жизни является огромным горем.
Шестакова снялась в 16 фильмах и сериалах. Она исполнила роли в «Сватах» и других популярных проектах.
В июле в возрасте 83 лет умерла народная артистка России Любовь Стриженова. Причиной смерти стал инсульт, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО за сутки сбили 71 беспилотник и 15 реактивных снарядов
- Соловьев заявил о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны
- В Курске при падении обломков ракеты пострадали 15 человек
- Один человек погиб при поломке туристического эскалатора в Китае
- Politico: Хакеры получили доступ к документам предвыборного штаба Трампа
- Ливийская армия объявила об укреплении границ с соседними странами
- В МО Белоруссии заявили о приведении в готовность механизированного соединения ВС
- СМИ: Фигуранты дела о бронежилетах растратили средства на активы
- СМИ: В слободе Белая Курской области не ведутся боевые действия
- В Москве в ДТП с каршерингом под управлением подростка погиб ребенок
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru