Звезда «Зачарованных» и «Беверли Хиллз» Шеннен Доэрти умерла в 53 года

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла на 54-м году жизни, пишет издание People.

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Актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием. В 2015 году у нее диагностировали рак груди.

Доэрти родилась в 1971 году в Мемфисе. Она получила известность по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Беверли Хиллз».

На этой неделе в возрасте 75 лет умерла американская актриса кино и телевидения Шелли Дюваль. Наибольшую известность она получила после съемок в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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