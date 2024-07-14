Звезда «Зачарованных» и «Беверли Хиллз» Шеннен Доэрти умерла в 53 года

Актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием. В 2015 году у нее диагностировали рак груди.

Доэрти родилась в 1971 году в Мемфисе. Она получила известность по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Беверли Хиллз».

На этой неделе в возрасте 75 лет умерла американская актриса кино и телевидения Шелли Дюваль. Наибольшую известность она получила после съемок в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», отмечает «Радиоточка НСН».

