Звезда «Зачарованных» и «Беверли Хиллз» Шеннен Доэрти умерла в 53 года
14 июля 202416:27
Американская актриса Шеннен Доэрти умерла на 54-м году жизни, пишет издание People.
Актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием. В 2015 году у нее диагностировали рак груди.
Доэрти родилась в 1971 году в Мемфисе. Она получила известность по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Беверли Хиллз».
На этой неделе в возрасте 75 лет умерла американская актриса кино и телевидения Шелли Дюваль. Наибольшую известность она получила после съемок в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru