Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова
Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 86 лет. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац.
Причина ухода из жизни не названа. Информации о дате и месте похорон пока нет.
Свербилова родилась в 1937 году. Она была первой актрисой Театра имени Наталии Сац.
Отмечается, что Свербилова создавала уникальные музыкальные образы персонажей в детских спектаклях.
Ранее в возрасте 53 лет скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. На протяжении нескольких лет она боролась с опухолью головного мозга, напоминает «Радиоточка НСН».
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