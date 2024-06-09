Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 86 лет. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Московского детского музыкального театра имени Наталии Сац.

Театр сатиры сообщил о смерти актрисы из «Карнавальной ночи» Зои Зелинской

Причина ухода из жизни не названа. Информации о дате и месте похорон пока нет.

Свербилова родилась в 1937 году. Она была первой актрисой Театра имени Наталии Сац.

Отмечается, что Свербилова создавала уникальные музыкальные образы персонажей в детских спектаклях.

Ранее в возрасте 53 лет скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. На протяжении нескольких лет она боролась с опухолью головного мозга, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеатрКиноАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры