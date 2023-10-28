Умерла заслуженная артистка РФ Нина Заразилова

Заслуженная артистка России Нина Заразилова скончалась 26 октября, сообщили в Пермском академическом Театре-Театре.

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Отмечается, что актриса почти полвека прослужила в пермском драматическом театре и сыграла больше 70 ролей.

Коллектив Театра-Театра выразил свои соболезнования родным и близким артистки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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