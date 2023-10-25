Умер актер из «Последнего героя» и сериала Next Станислав Потапов

Ушел из жизни российский актер, каскадер, постановщик трюков, член Ассоциации каскадеров Александра Иншакова Станислав Потапов. Информация об этом накануне появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».

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Артист известен широкому зрителю своими ролями в «Последнем герое», сериале «Классные мужики» и криминальной драмеди с Абдуловым Next.

В качестве каскадера Потапов принимал участие в проектах «Медное солнце», «Хиромант», «Пестрые сумерки», «Синдром Феникса» и других. Кроме того, Потапов занимался постановкой трюков в ретро-детективе с Безруковым «Бизон: Дело манекенщицы», этот фильм стал последним в его карьере, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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