Умерла старейший сотрудник Эрмитажа Марта Крыжановская

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась кандидат искусствоведения и старейший сотрудник Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская. О ее смерти сообщили в пресс-службе музея, выразив соболезнования родным и коллегам.

Крыжановская родилась в 1930 году и в годы Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. С 1960 года она более шести десятилетий работала в Отделе западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, где считалась одним из ведущих специалистов по искусству Средневековья.