Умерла старейший сотрудник Эрмитажа Марта Крыжановская
В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась кандидат искусствоведения и старейший сотрудник Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская. О ее смерти сообщили в пресс-службе музея, выразив соболезнования родным и коллегам.
Крыжановская родилась в 1930 году и в годы Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. С 1960 года она более шести десятилетий работала в Отделе западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, где считалась одним из ведущих специалистов по искусству Средневековья.
Основной сферой ее научных интересов было прикладное искусство Европы XI-XV веков. Под ее руководством в Романовской галерее Малого Эрмитажа была создана постоянная экспозиция средневекового искусства.
Крыжановская опубликовала свыше 100 научных работ, участвовала в подготовке выставок как в России, так и за рубежом. За вклад в развитие культуры она была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и отмечена благодарностью Министерства культуры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла старейший сотрудник Эрмитажа Марта Крыжановская
- Прокуратура проверяет аварию буксира с разливом топлива на Енисее
- Павел Дуров назвал абсурдными обвинения Франции в свой адрес
- Индексы Мосбиржи и РТС снизились на фоне ожиданий ужесточения политики ЦБ
- Латвийский депутат Росликов пообещал продолжить борьбу за права русскоязычных
- Лавров: Дешевле заставить США соблюдать обязательства, чем переносить ООН
- Трамп обвинил губернатора Калифорнии в провале и поддержал идею его ареста
- В Ярославле пенсионерке вернули забытую в трамвае сумку с 2 миллионами рублей
- Милонов: Контроль за мигрантами поможет избежать французского сценария
- Скончался известный писатель и бывший агент МИ-6 Фредерик Форсайт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru