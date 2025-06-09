Умерла старейший сотрудник Эрмитажа Марта Крыжановская

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась кандидат искусствоведения и старейший сотрудник Государственного Эрмитажа Марта Крыжановская. О ее смерти сообщили в пресс-службе музея, выразив соболезнования родным и коллегам.

Крыжановская родилась в 1930 году и в годы Великой Отечественной войны пережила блокаду Ленинграда. С 1960 года она более шести десятилетий работала в Отделе западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа, где считалась одним из ведущих специалистов по искусству Средневековья.

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Основной сферой ее научных интересов было прикладное искусство Европы XI-XV веков. Под ее руководством в Романовской галерее Малого Эрмитажа была создана постоянная экспозиция средневекового искусства.

Крыжановская опубликовала свыше 100 научных работ, участвовала в подготовке выставок как в России, так и за рубежом. За вклад в развитие культуры она была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и отмечена благодарностью Министерства культуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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