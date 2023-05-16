Умерла советско-латвийская актриса Регина Разума

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась ... Регина Разума», — говорится в сообщении.

Причина смерти артистки не уточняется, пишет РИА ФАН.

Регина Разума родилась в Риге, с 1971 года актриса начала сниматься в кино. В советское время Разума сыграла в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Не покидай…», «Право на выстрел». После распада СССР артистка служила в Новом Рижском театре, снималась в кино в Латвии. Кроме того, в 2002 году Разума сыграла в российском детективном сериале «Каменская».

Ранее стало известно о смерти актера Владимира Кузнецова, напоминает телеканал «360». Артист, известный по фильмам «Юнона и Авось» и «Битва за Москву», скончался на 80-м году жизни.

