Умерла советско-латвийская актриса Регина Разума
Советско-латвийская актриса Регина Разума умерла в возрасте 71 года. Об этом сообщает Новый Рижский театр.
«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась ... Регина Разума», — говорится в сообщении.
Причина смерти артистки не уточняется, пишет РИА ФАН.
Регина Разума родилась в Риге, с 1971 года актриса начала сниматься в кино. В советское время Разума сыграла в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Не покидай…», «Право на выстрел». После распада СССР артистка служила в Новом Рижском театре, снималась в кино в Латвии. Кроме того, в 2002 году Разума сыграла в российском детективном сериале «Каменская».
Ранее стало известно о смерти актера Владимира Кузнецова, напоминает телеканал «360». Артист, известный по фильмам «Юнона и Авось» и «Битва за Москву», скончался на 80-м году жизни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян
- ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски без решения суда
- Эксперт допустил заморозку конфликта на Украине в четвертом квартале года
- В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России
- Умерла советско-латвийская актриса Регина Разума
- СМИ: ВСУ атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа
- Ученого СО РАН Звегинцева заподозрили в госизмене
- Американский генерал объяснил, почему ВСУ не могут начать контрнаступление
- МИД: Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям
- В Киеве заявили об «исключительной» атаке на город
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru