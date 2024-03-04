Умерла актриса Театра на Таганке Алла Богина

Заслуженная артистка РФ, актриса Алла Богина умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Московском театре на Таганке.

Народный артист России Валерий Ивченко умер в 84 года

Актриса ушла из жизни 1 марта, причина ее смерти не называется.

«Алла Богина служила в Театре на Таганке с середины 70-х годов. Под руководством Юрия Любимова она исполнила роль Маргариты в спектакле "Мастер и Маргарита", также играла в спектаклях Николая Губенко», — отметили в учреждении.

Кроме того, Богина снималась в кино, среди ее работ фильмы «Хождение по мукам» и «Вы мне писали...».

Ранее стало известно о смерти актера Рязанского театра драмы Геннадия Киселева, напоминает телеканал «360». Артисту было 72 года, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктрисаТеатр На Таганке

Горячие новости

Все новости

партнеры