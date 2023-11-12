Умерла российская писательница и драматург Нина Садур

Прозаик и драматург Нина Садур умерла в возрасте 73 лет, сообщила ТАСС дочь писательницы.

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Садур умерла 12 ноября в 11:40 мск. Писательница тяжело болела.

Отпевание пройдет 15 ноября. Относительно деталей похорон семья пока не определилась.

Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт имени Горького. В 1989 году она выпустила сборник пьес «Чудная баба». Спектакли по ее произведениям ставили в России и за рубежом.

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ФОТО: РИА Новости
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