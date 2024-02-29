Умерла российская актриса Дарья Гончарова

Артистка руководила театральной студией учреждения.

«Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова ... Дарья Эдуардовна была отзывчивым, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, грамотным педагогом, умеющим находить ключик к каждому ученику», — отметили в организации.

Дарья Гончарова родилась 15 октября 1970 года, в 1994-м окончила Высшее театральное училище им. Щукина и присоединилась к труппе Московского театра «У Никитских ворот», в котором служила до 2000 года. Актриса снялась в нескольких сериалах, в том числе «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый», «Деффчонки». Известно, что Дарья Гончарова — мать актрисы Таисии Вилковой, пишет Ura.ru.

Ранее в Лос-Анджелесе умер актер Чарльз Диркоп, сыгравший в сериалах «Звездный путь» и «Скорая помощь», напоминает RT.

