Умерла российская актриса Дарья Гончарова
Актриса и театральный продюсер Дарья Гончарова умерла на 54-м году жизни. Об этом сообщило автономное учреждение «Содружество домов культуры» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Артистка руководила театральной студией учреждения.
«Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова ... Дарья Эдуардовна была отзывчивым, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, грамотным педагогом, умеющим находить ключик к каждому ученику», — отметили в организации.
Дарья Гончарова родилась 15 октября 1970 года, в 1994-м окончила Высшее театральное училище им. Щукина и присоединилась к труппе Московского театра «У Никитских ворот», в котором служила до 2000 года. Актриса снялась в нескольких сериалах, в том числе «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый», «Деффчонки». Известно, что Дарья Гончарова — мать актрисы Таисии Вилковой, пишет Ura.ru.
Ранее в Лос-Анджелесе умер актер Чарльз Диркоп, сыгравший в сериалах «Звездный путь» и «Скорая помощь», напоминает RT.
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