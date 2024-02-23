Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова

Советская актриса Людмила Алфимова, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Свадьба в Малиновке», умерла на 89-м году жизни.

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О смерти артистки сообщил портал «Кино-театр.ру». По его данным, Алфимова умерла 22 февраля, причина её смерти не уточняется.

Людмила Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. Там же она в 1958 году окончила театральный институт, а её карьера началась в Харьковском театре юного зрителя.

На счету Алфимовой более 40 ролей в фильмах. Наиболее известными ей работами являются монашка Мерония из ленты «За двумя зайцами» и Софья Дума из «Свадьбы в Малиновке».

Ранее на 82-м году жизни умерла турецкая актриса Севда Фердаг, которая запомнилась российским телезрителям благодаря роли в мелодраме «Королёк — птичка певчая», сообщает Газета.Ru.

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ФОТО: РИА Новости
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