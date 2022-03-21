Умерла режиссер-документалист Голдовская

Умерла кинорежиссер-документалист Марина Голдовская. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал режиссер, президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский.

Ей было 80 лет. Причина смерти не уточняется.

Умер автор-исполнитель Юз Алешковский

Марина Голдовская – режиссер, сценарист и оператор. В 1987 году была удостоена звания заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1989 году стала лауреатом государственной премии СССР за фильм «Архангельский мужик». Стала известна благодаря таким работам, как «Осколки зеркала. Дневник смутного времени», «Это наша профессия», «Повезло родиться в России» и другие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСмертьКиноРежиссер
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