Умер писатель Алешковский
21 марта 202211:25
Умер советский и российский писатель Юз Алешковский. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Алексей Венедиктов.
Причина смерти поэта не уточняются.
Настоящее имя прозаика - Иосиф Алешковский. Ему было 92 года.
Юз Алешковский - писатель, поэт, сценарист, автор-исполнитель песен. Стал известен благодаря таким произведениям, как «Два билета на электричку», «Кыш, Двапортфеля и целая неделя», «Синенький скромный платочек» и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru