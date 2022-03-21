Умер писатель Алешковский

Умер советский и российский писатель Юз Алешковский. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Алексей Венедиктов.

Причина смерти поэта не уточняются.

Умер автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

Настоящее имя прозаика - Иосиф Алешковский. Ему было 92 года.

Юз Алешковский - писатель, поэт, сценарист, автор-исполнитель песен. Стал известен благодаря таким произведениям, как «Два билета на электричку», «Кыш, Двапортфеля и целая неделя», «Синенький скромный платочек» и другие.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесниКультураСмертьПисатели
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры