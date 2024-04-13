Умерла потомок поэта Александра Пушкина

Уточняется, что певица скончалась 10 апреля. Женщина страдала деменцией, лежала в больнице.

«Несколько месяцев назад Майя Пушкина лежала в отделении паллиативной помощи... Её ученики каждую неделю её навещали. У неё прогрессировала деменция. В итоге она всё-таки уговорила родственников забрать её домой, чтобы там тихо уйти», — рассказал собеседник издания.

По данным издания, певице стало известно о родстве с Александром Пушкиным в зрелом возрасте: Лев Пушкин являлся литературным секретарем великого родственника.

Ранее портал kinobusiness.com сообщил, что фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ 14 – 17 марта.



