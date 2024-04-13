Умерла потомок поэта Александра Пушкина
Оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина умерла в возрасте 85 лет. Женщина была родственницей гениального поэта Александра Пушкина по линии его младшего брата Льва. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на источник.
Уточняется, что певица скончалась 10 апреля. Женщина страдала деменцией, лежала в больнице.
«Несколько месяцев назад Майя Пушкина лежала в отделении паллиативной помощи... Её ученики каждую неделю её навещали. У неё прогрессировала деменция. В итоге она всё-таки уговорила родственников забрать её домой, чтобы там тихо уйти», — рассказал собеседник издания.
По данным издания, певице стало известно о родстве с Александром Пушкиным в зрелом возрасте: Лев Пушкин являлся литературным секретарем великого родственника.
Ранее портал kinobusiness.com сообщил, что фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ 14 – 17 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru