Турмаршрут в Тверской области представит любимые блюда Пушкина

Новый гастрономический маршрут разработан в Тверской области, который позволит участникам отведать блюда, любимые Александром Пушкиным. Как рассказали ТАСС в министерстве туризма региона, гиды проведут туристов по ресторанам в Твери, Торжке и Старице.

Туристическая программа «Гастро Пушкин» стартует с началом лета. Она специально подготовлена к 225-летию со дня рождения поэта. Так, в самом областном центре путешественники продегустируют макарони от Гальяни и «розовые» блины. В Торжке участникам тура предложат пожарские котлеты. В Старице можно будет полакомиться слойками Вульфа.

Согласно планам регионального правительства, 2туристический поток в Тверской области к 2029 году должен увеличиться в 1,7 раза и достичь 4,9 миллиона человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит данные областных властей, согласно которым, в 2023 году в Тверской области реализовано 108 инвестиционных проектов туристической отрасли.

