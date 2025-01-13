Умерла польская актриса Барбара Рыльска

Уточняется, что артистка, родившаяся в Кракове 20 января 1936 года, ушла из жизни 11 января - незадолго до своего 89-летия. Причина смерти не раскрывается.

Рыльска в 23 года окончила театральное училище в Варшаве, после чего играла в варшавских театрах и на сцене родного города. В кино она дебютировала в начале 1960-х годов. Также Рыльска, которую прозвали польской Марлен Дитрих, выступала как певица.

Ранее на 78-м году жизни умер известный польский актёр и режиссёр Ежи Штур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

