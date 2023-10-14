Умерла поэтесса, нобелевский лауреат Луиза Глюк
Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года поэтесса Луиза Глюк умерла на 81 году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Информацию подтвердил редактор Глюк из издательства Farrar, Straus & Giroux. Причина смерти литератора не уточняется.
Луиза Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке в семье потомков еврейских иммигрантов из Венгрии. Свой первый сборник Firstborn («Первенец») поэтесса опубликовала в 1968 году. Глюк получила более 20 литературных премий, в том числе Пулитцеровскую, была почетным доктором нескольких колледжей и членом престижных американских поэтических обществ и научных организаций.
В 2020 году Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе, награду присудили за «безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru