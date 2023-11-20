Умерла писательница и правозащитница Нина Катерли

«Умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили», — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Политик выразил соболезнования родным и близким писательницы.

Нина Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде в семье литераторов, окончила Технологический институт им. Ленсовета и долгое время работала в НИИ химиком-технологом. Позже Катерли решила полностью посвятить себя литературе. Первые рассказы публициста вышли в начале 1970-х годов, а первый сборник «Окно» был выпущен в 1981-м. Всего Катерли написала 15 книг прозы и публицистики.

Ранее стало известно о смерти российской писательницы и драматурга Нины Садур, ей было 73 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

