Умерла обладательница Букера писательница Антония Сьюзен Байетт

Отмечается, что Байетт скончалась дома в окружении близких родственников.

«Антония — девочка из Шеффилда с сильной европейской чувствительностью — обладала поразительным умом, благодаря которому у нее сформировалось уникальное творческое видение», — подчеркнули в издательстве.

Антония Сьюзен Байетт родилась в Шеффилде в 1936 году. Писательница окончила Ньюнэм-колледж Кембриджского университета и защитила докторскую диссертацию по английской литературе в Соммервиль-колледже Оксфорда. Байетт выпустила свой первый роман — «Тень солнца» — в 1964 году. В 1990-м автор получила Букеровскую премию по литературе за книгу «Обладать». Последняя работа Байетт — сборник рассказов «Щиколотки Медузы» — была опубликована в 2021 году.

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