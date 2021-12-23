Умерла писательница Джоан Дидион

По данным издательства, Дидион страдала болезнью Паркинсона, осложнения от которой и стали причиной ее смерти.

Она известна читателям по книгам «Белый альбом» и «Год магического мышления». Как пишет агентство, эти книги сделали Дидион «уникальным ясным критиком бурных времен».

В 2012 году писательница получила Национальную гуманитарную медаль за то, что она посвящала «свою жизнь замечанию вещей, которые другие люди стремятся не видеть».

