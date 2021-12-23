Умерла писательница Джоан Дидион

Американска писательница Джоан Дидион умерла в 87 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на издательский дом Penguin Random House.

Умер известный актёр из «Улиц разбитых фонарей»

По данным издательства, Дидион страдала болезнью Паркинсона, осложнения от которой и стали причиной ее смерти.

Она известна читателям по книгам «Белый альбом» и «Год магического мышления». Как пишет агентство, эти книги сделали Дидион «уникальным ясным критиком бурных времен».

В 2012 году писательница получила Национальную гуманитарную медаль за то, что она посвящала «свою жизнь замечанию вещей, которые другие люди стремятся не видеть».

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ФОТО: pixabay.com
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