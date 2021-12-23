Умерла писательница Джоан Дидион
Американска писательница Джоан Дидион умерла в 87 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на издательский дом Penguin Random House.
По данным издательства, Дидион страдала болезнью Паркинсона, осложнения от которой и стали причиной ее смерти.
Она известна читателям по книгам «Белый альбом» и «Год магического мышления». Как пишет агентство, эти книги сделали Дидион «уникальным ясным критиком бурных времен».
В 2012 году писательница получила Национальную гуманитарную медаль за то, что она посвящала «свою жизнь замечанию вещей, которые другие люди стремятся не видеть».
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