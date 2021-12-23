Умер известный актёр из «Улиц разбитых фонарей»

Народный артист России, заведующий кафедрой театрального искусства Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Лобанов скончался на 82 году жизни. Об этом сегодня сообщили в администрации вуза.

Актёр болел последние несколько лет. Вадим Лобанов известен по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Первая популярность к нему пришла после участия в фильмах «Семнадцать мгновений весны» (роль страхового агента – сотрудника гестапо), «Сталинград», «Письма мёртвого человека».

В последние годы Лобанов снимался в сериалах «Мажор», «Шторм» и «Последний министр», «Мажор», «Гоголь», «Семейный альбом» и других. Всего на его счету 70 фильмов и около 140 ролей в театре. Кроме того, актёр озвучил многие документальные, научно-популярные и художественные зарубежные фильмы.

