Умерла певица Слава Миколайчик
Умерла певица групп Trubadurzy и Czerwono-Czarni Слава Миколайчик, сообщило издание Portal i.pl.
Миколайчик была участницей женского вокального проекта Alibabki и оригинальной вокалисткой «Трубадуров». Все коллективы стояли у истоков бит-музыки в Польше в 1960-х годов.
За несколько дней до смерти артистки родственники позвонили ее единственному сыну, проживающему в Ирландии, и попросили приехать навестить маму. В статье говорится, что когда сын зашел в больничную палату, Миколайчик как будто ожила, посмотрела на сына, а потом умерла, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru