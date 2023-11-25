Умерла певица Слава Миколайчик

Миколайчик была участницей женского вокального проекта Alibabki и оригинальной вокалисткой «Трубадуров». Все коллективы стояли у истоков бит-музыки в Польше в 1960-х годов.

За несколько дней до смерти артистки родственники позвонили ее единственному сыну, проживающему в Ирландии, и попросили приехать навестить маму. В статье говорится, что когда сын зашел в больничную палату, Миколайчик как будто ожила, посмотрела на сына, а потом умерла, отмечает «Радиоточка НСН».

