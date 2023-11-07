Умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская

По данным издания, 30-летняя внучка Серафима обнаружила тело своей бабушки в квартире в Бескудниковском районе. Предварительная причина смерти - инфаркт.

Пиньковская родилась в 1925 году. Она дочь актёра Георгия Светлани, одна из самых заметных ролей которого - помощник управдома в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Ранее в возрасте 82 лет умер заслуженный артист РФ, советский и российский актёр театра, кино и ТВ Валентин Голубенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

