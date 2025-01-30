Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась на 79-м году жизни. Представитель певицы сообщил, что она ушла из жизни в своем доме в Лондоне в окружении семьи.

Фейтфулл стала одной из ведущих фигур в музыкальном движении «британское вторжение» в США. Ее карьера началась в 1964 году, когда она была замечена продюсером Эндрю Лугом Олдемом на вечеринке Rolling Stones. Именно он предложил ей исполнить песню «When Tears Go By», написанную Миком Джаггером и Киттом Ричардсом.

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Наибольшую популярность ей принесла композиция «Come and Stay with Me», которая заняла высокие позиции в музыкальных чартах. Певица также вошла в список VH1 как одна из «100 величайших женщин рок-н-ролла».

Кроме музыки, Марианна Фейтфулл была известна и как актриса, сыгравшая роли в таких фильмах, как «Анна», «Гамлет», «Мария-Антуанетта», а также в других известных лентах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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