Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл

Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась на 79-м году жизни. Представитель певицы сообщил, что она ушла из жизни в своем доме в Лондоне в окружении семьи.

Фейтфулл стала одной из ведущих фигур в музыкальном движении «британское вторжение» в США. Ее карьера началась в 1964 году, когда она была замечена продюсером Эндрю Лугом Олдемом на вечеринке Rolling Stones. Именно он предложил ей исполнить песню «When Tears Go By», написанную Миком Джаггером и Киттом Ричардсом.