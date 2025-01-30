Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась на 79-м году жизни. Представитель певицы сообщил, что она ушла из жизни в своем доме в Лондоне в окружении семьи.
Фейтфулл стала одной из ведущих фигур в музыкальном движении «британское вторжение» в США. Ее карьера началась в 1964 году, когда она была замечена продюсером Эндрю Лугом Олдемом на вечеринке Rolling Stones. Именно он предложил ей исполнить песню «When Tears Go By», написанную Миком Джаггером и Киттом Ричардсом.
Наибольшую популярность ей принесла композиция «Come and Stay with Me», которая заняла высокие позиции в музыкальных чартах. Певица также вошла в список VH1 как одна из «100 величайших женщин рок-н-ролла».
Кроме музыки, Марианна Фейтфулл была известна и как актриса, сыгравшая роли в таких фильмах, как «Анна», «Гамлет», «Мария-Антуанетта», а также в других известных лентах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия выделит 3,6 миллиарда рублей на выплаты детям военнослужащих
- На побережье Кубани построили защитные сооружения от выбросов мазута
- Умерла певица и актриса Марианна Фейтфулл
- Не менее шести человек пострадали при взрыве на заводе Rheinmetall в Испании
- Хинштейн попросил экс-главу УМВД Москвы разместить переселенцев в его гостинице
- Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов Госдумы по Чубайсу
- В Уфе арестовали мужчину, доводившего девочку до самоубийства через интернет
- Диетолог объяснила пользу завтрака для здоровья
- Астрономы предупредили о потенциальной угрозе от астероида 2024 YR4
- Трамп озвучил возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru