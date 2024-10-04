Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

Восканьянц проработала на легендарной студии с 1959 по 1991 годы. За эти годы она успела поработать над такими мультфильмами, как «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пёс», «Волшебное кольцо» и другими.

Шеф-редактор киностудии, заслуженный работник культуры РФ Сергей Капков в своём Telegram-канале заявил, что Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах.

«Её «визитка» - гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней ёлки в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик», - написал он.

Ранее на 63-м году жизни умер заслуженный артист РФ Роман Мадянов, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

