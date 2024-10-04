Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц
Художник-мультипликатор Марина Восканьянц работавшая мультипликатором на студии «Союзмультфильм», умерла на 91-м году жизни.
Восканьянц проработала на легендарной студии с 1959 по 1991 годы. За эти годы она успела поработать над такими мультфильмами, как «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пёс», «Волшебное кольцо» и другими.
Шеф-редактор киностудии, заслуженный работник культуры РФ Сергей Капков в своём Telegram-канале заявил, что Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах.
«Её «визитка» - гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней ёлки в картине Бориса Степанцева «Щелкунчик», - написал он.
Ранее на 63-м году жизни умер заслуженный артист РФ Роман Мадянов, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru