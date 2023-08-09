Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

В театре выразили соболезнования близким Васильевой и «легиону ее почитателей» и пообещали дополнительно объявить о дате прощания с актрисой.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году артистка окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Васильева дебютировала в кино в 1945 году, сыграв в эпизоде в комедии Константина Юдина «Близнецы». Спустя два года актриса сыграла роль Анастасии Гусенковой в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской», за эту работу артистка получила Сталинскую премию I степени. Васильева известна зрителям по десяткам картин, в том числе «Весна двадцать девятого», «Похождения зубного врача», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Карнавал», «Приказано взять живым».

Накануне Театр имени Вахтангова сообщил о смерти народной артистки СССР Юлии Борисовой, напоминает RT. Актрисе было 98 лет, пишет Свободная пресса.

