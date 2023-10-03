СМИ: словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет

По информации издания, певица скончалась в понедельник, 2 октября. В начале 2022 года у Патриции диагностировали рак груди.

Артистка родилась в 1998 году в словацкой семье в Германии. Большую часть своей жизни певица провела в чешском городе Острава. Патриция с детства занималась пением и окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

