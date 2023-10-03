СМИ: словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет
3 октября 202312:23
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла на 26 году жизни, сообщило издание Novinky.cz.
По информации издания, певица скончалась в понедельник, 2 октября. В начале 2022 года у Патриции диагностировали рак груди.
Артистка родилась в 1998 году в словацкой семье в Германии. Большую часть своей жизни певица провела в чешском городе Острава. Патриция с детства занималась пением и окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru