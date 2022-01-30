Умерла мультипликатор «Чебурашки» Майя Бузинова

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку», - рассказав о смерти Бузиновой и Леонида Куравлева.

Майя Бузинова родилась в 1929 году. Окончила в 1954 году Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина. Более 20 лет - с 1956 по 1977 год - работала на киностудии «Союзмультфильм». Здесь работала нал лентами «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном» в качестве мультипликатора. С 1977 по 1992 год Бузинова работала в студии «Мульттелефильм» творческого объединения (ТО) «Экран» Гостелерадио СССР. Здесь она как режиссер снимала мультфильмы «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика».

