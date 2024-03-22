Умерла итальянская поп-певица Коки
Итальянская певица Коки (Эльза Маццетти) умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».
Причина смерти звезды не называется.
Эльза Маццетти родилась в Милане. Артистка начала петь в 1954 году в составе поп-оркестра, позже, в 1960-м, подписала контракт со звукозаписывающей компанией Primary и взяла псевдоним Коки. В 1960-х годах исполнительница успешно выступала на фестивале в Сан-Ремо. Коки в 1963-м выпустила дебютный альбом, а позже записала еще три полноформатные пластинки. Певица делала перерыв в карьере, но в начале 1980-х годов вернулась на сцену в составе группы The Oldies.
Ранее стало известно о смерти американского поп-певца, автора хита All by myself Эрика Кармена, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Калининградской области попросили помочь посчитать тюленей на Балтике
- Ушёл из жизни экс-президент Федерации конного спорта СССР Михаил Будённый
- Россияне потратили рекордные 612 млн рублей на тесты на беременность
- Винокур выступил для участников СВО в Самарском военном госпитале
- Умерла итальянская поп-певица Коки
- Исследование: траты россиян на такси за год выросли более чем на четверть
- СМИ: Дочь Пескова снялась в сериале «Исполняющий обязанности»
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии
- «Шумный, экспрессивный… открытый!»: Войтинский заступился за поскандалившего Кологривого
- Росрыболовство: С начала года вылов рыбы в России вырос на 9%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru