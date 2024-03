Умерла итальянская поп-певица Коки

Итальянская певица Коки (Эльза Маццетти) умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Причина смерти звезды не называется.

Эльза Маццетти родилась в Милане. Артистка начала петь в 1954 году в составе поп-оркестра, позже, в 1960-м, подписала контракт со звукозаписывающей компанией Primary и взяла псевдоним Коки. В 1960-х годах исполнительница успешно выступала на фестивале в Сан-Ремо. Коки в 1963-м выпустила дебютный альбом, а позже записала еще три полноформатные пластинки. Певица делала перерыв в карьере, но в начале 1980-х годов вернулась на сцену в составе группы The Oldies.

Ранее стало известно о смерти американского поп-певца, автора хита All by myself Эрика Кармена, напоминает RT.